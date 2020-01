ÚLTIMO RECURSO Policial dispara tiro de borracha e impede suicídio com faca Uso do armamento foi recurso usado para tirar arma de rapaz que poderia se matar

29 JAN 2020 - 14h:54 Por Valdecir Cremon

Um disparo de bala de borracha foi o recurso usado por um policial militar de Três Lagoas, nesta quarta-feira (29), para impedir um suicídio com faca, no bairro Carioca, zona Sul da cidade. O tiro acertou a mão e desarmou um rapaz de 24 anos, que ameaçava tirar a própria vida na frente da mãe. A PM foi chamada ao local por vizinhos da família.

Em uma nota, a PM diz que "a equipe policial localizou o autor já fora do banheiro e realmente ele estava com a faca na mão direita. Em um primeiro momento foi pedido a ele que soltasse a faca e se acalmasse, porém o mesmo se recusou, afirmando que daria cabo da própria vida." Não há informações sobre as causas da tentativa de suicídio.

Na sequência do texto, revela o uso da arma. "Por diversas vezes os policiais tentaram demovê-lo do intento de se matar, porém ao verificar que não atingiriam esse objetivo foi necessário intervir de forma pontual. Um dos policiais efetuou disparo de munição menos letal (elastômero) na mão direita do autor, que, devido ao impacto do projétil, soltou a faca. Diante disso os policiais agiram de imediato, imobilizando-o".

A nota ainda revela que o rapaz foi levado para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e que seu estado de saúde é bom. De lá, o rapaz foi levado para registro da ocorrência na Delegacia da Polícia Civil.

Foi o segundo caso de salvamento de suicídio em menos de uma semana. O primeiro foi de uma moça que tentava se jogar de um viaduto, supostamente por ter perdido um namorado.