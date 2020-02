MAIS TRANQUILO PM divulga balanço de acidentes durante o Carnaval Registros deste ano foram 30% menores que o do mesmo período de 2019

26 FEV 2020 - 16h:30 Por Valdecir Cremon

A Secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública divulga nesta quarta-feira (26) o balanço da Operação Carnaval 2020. A Polícia Militar informa que houve redução de 30% em casos envolvendo acidentes de trânsito com vítimas no Estado, especialmente após a intensificação das fiscalizações da Lei Seca e com apoio do Departamento de Estado de Trânsito.

Conforme levantamento da PM, em 2019, foram registrados 75 casos de acidentes com vítimas. Neste ano foram 53.

Segundo dados da Polícia Militar, dos 790 testes de etilômetro (bafômetro), 196 casos foram positivos para notificações de alcoolemia, dos quais 22 resultou em prisão em flagrantes por embriaguez. Os demais foram por falta de habilitação (48), falta de documentos de veículos (22), 155 habilitações apreendidas, 45 carros e 35 motocicletas recolhidas ao pátio do Detran.

Durante a operação, a PM abordou 15.870 pessoas. Vinte e três foram pessoas presas por estarem com mandado judicial em aberto e 282 pessoas foram conduzidas às delegacias. Também foram apreendidas 14 armas, 47,7 quilos de drogas e mais 2.406 pacotes de cigarro contrabandeados.