OPERAÇÃO CARNAVAL PM divulga balanço e considera positivo o resultado Durante abordagens, ninguém foi pego no bafômetro

28 FEV 2020 - 11h:00 Por Gisele Mendes

A Polícia Militar de Três Lagoas divulgou, nesta sexta-feira (28), balanço da Operação Carnaval. De acordo com o coronel, Ênio de Souza, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, não foram registradas ocorrências graves, como homicídios e roubos. O que chamou a atenção da PM é que nenhuma pessoa foi surpreendida sob o efeito de álcool ao volante. “Isso é muito positivo e mostra que os motoristas estão mais conscientes. Abordamos 331 veículos e ninguém foi pego no bafômetro”, destacou.

Na N.O.B, onde foi realizado o tradicional Carnatrês Folia, foi registrada apenas uma ocorrência, a de importunação sexual. De acordo com Souza, uma senhora acionou a polícia depois que um homem tentou forçar uma situação. “O caso foi resolvido rapidamente e o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil”, explicou.

Além das ações realizadas próximas da N.O.B, a polícia manteve diligências extras em vários bairros da cidade. Foram registradas 4 mandados de busca e apreensão, 11 flagrantes, 14 ocorrências consideradas simples, como furto, por exemplo, 2 remoções de veículos e 3 documentos recolhidos pela cidade.

Para o comandante da PM, o balanço geral é satisfatório e mostra que os dias de festas foram tranquilos. Ele acredita que o resultado esta associado a dois fatores: chuvas e apenas um local de festa. “Não teve festas carnavalescas em várias regiões da cidade, o que otimiza o trabalho da polícia. A chuva também colabora com a redução de crimes mais graves”, completou.