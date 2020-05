POLÍCIA MILITAR PM encontra moto furtada em ação rápida dos militares Policiais militares recuperaram o veículo em uma ação rápida

27 MAI 2020 - 09h:42 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar de Três Lagoas recuperou uma moto furtada na manhã dessa quarta-feira (27) no bairro Set-Sul, zona Leste De Três Lagoas.

A vítima relatou que a moto estava no quintal de sua casa trancada e ao acordar durante a madrugada não viu a moto no quintal, após alguns minutos do furto a PM encontrou a moto abandonada em um matagal.

O veículo estava jogado na pastagem e coberto por folhas, o proprietário da moto estava tentando registrar o boletim de ocorrência (on-line), quando foi informado que o veículo havia sido recuperado pela Polícia Militar.

Após a confirmação com o proprietário que a moto teria sido subtraída durante a madrugada, os militares levaram a moto para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).