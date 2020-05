FLAGRANTE PM fecha casa que era utilizada para a venda de drogas Denúncias anônimas tem ajudado a Polícia Militar a combater o tráfico de drogas

14 MAI 2020 - 12h:57 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar fechou um ponto de venda de drogas e prendeu um homem por tráfico na manhã desta quinta-feira (14) na rua Antônio Estevan Leal, bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

Após várias denúncias anônimas, a Polícia Militar foi até o local averiguar as denúncias e avistaram a movimentação de usuários de drogas no imóvel.

Um usuário foi abordado após sair do local, em revista pessoal foram encontrados no bolso do homem 3 gramas de maconha. Para os militares, o suspeito disse ser usuário e ter comprado o entorpecente na casa.

Após a confirmação, os militares foram até o imóvel e realizaram buscas na casa, no local foram encontrados uma balança de precisão, três porções de maconha pesando 12 gramas fracionadas e dois tabletes de maconha enterrados no quintal que totalizaram 140 gramas.

O homem que já tem passagens por tráfico de drogas, recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico e foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).