TRÁFICO PM fecha ponto de vendas de crack no Jd Eldorado Autor teria dito aos militares que "precisava levantar uma grana"

30 NOV 2020 - 13h:00 Por Alfredo Neto

No final de semana a Rádio Patrulha desarticulou um ponto de venda de drogas durante a noite de sábado 28 na rua Rogaciano Garcia Moreira, no bairro Jardim Eldorado, zona Sul de Três Lagoas.

A Polícia Militar fazia rondas pelo bairro quando avistaram dois homens conversando de frente à uma residência, um dos homens correu ao avistar a viatura da Rádio Patrulha levantando suspeitas. Um policial abordou o dono da residência enquanto dois militares foram atrás do segundo suspeito que conseguiu fugir pulando os muros de casas da vizinhança.

Consta no boletim de ocorrência que após uma busca pessoal no dono da residência, foram encontradas duas trouxinhas de crack e 52 reais, ao ser indagado sobre o entorpecente e o dinheiro, segundo os policiais o homem teria retornado ao mundo do crime fazendo a venda de entorpecentes no local.

Após o homem confessar para os militares que vendia crack no local a pelo menos 20 dias, os policiais questionaram se haveria mais drogas na casa, e o autor autorizaria que fosse feita uma busca no local. O homem confessou que teria mais entorpecentes na residência e que a droga estaria escondida sobre um guarda-roupas.

Durante as buscas no local citado pelo autor, os militares encontraram uma mochila de cor rosa, com 35 trouxinhas de crack. Após o flagrante os militares deram voz de prisão ao dono da residência que teria relatado confeccionar, embalar e vender sozinho o entorpecente, eximindo a esposa de qualquer participação no tráfico e que devido a dificuldades financeiras e com filho recém-nascido, teria voltado ao tráfico para “levantar um dinheiro”, segundo palavras do autor. Após a contagem do entorpecente, o autor e a droga foram apresentados na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).