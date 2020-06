TRÂNSITO PM flagra desrespeito no trânsito de Três Lagoas Condutores foram flagrados avançando o sinal vermelho em vias públicas

17 JUN 2020 - 13h:30 Por Israel Espíndola

Dois casos na noite da última terça-feira (16), mostram a imprudência de condutores de veículos automotores nas vias públicas de Três Lagoas (MS). O primeiro caso aconteceu por volta das 21h50, no cruzamento da Avenida Eloy Chaves com a Rua José Hamilcar Congro Bastos.

Os policiais militares do trânsito flagraram um condutor em um veículo Fiat Uno avançando o sinal vermelho, assim que cometeu a infração foi dado a ordem de parada a este condutor. Em vistorias no carro não foi encontrado nenhum produto ilícito, no entanto ao ser questionado da documentação obrigatória com CNH e documentos do veículo, o mesmo relatou não possuir. Diante dos fatos o carro foi apreendido e conduzido ao pátio do Detran, e o homem foi liberado.

O segundo caso aconteceu por volta das 22h48, no cruzamento das Ruas 15 de junho com João Dantas Figueiras, o condutor de uma motocicleta 125cc avançou o sinal vermelho.

A Polícia Militar então ordenou a parada, os militares realizaram busca pessoal, entretanto nenhum ilícito foi encontrado. Questionado a respeito da CNH e documento da motocicleta, o condutor relata não portar.

Consultado através do sistema Portal Denatran, mostrou que o homem que conduzia a motocicleta possui CNH e o documento do veículo está regularizado. Mas durante toda a abordagem, o condutor se portou de maneira agitada, sendo oferecido o teste de alcoolemia.

Após realizado, o resultado foi de 0,30 mg/l. Diante disso foi tomado as medidas administrativas pertinentes e o veículo encaminhado ao pátio do Detran .O condutor foi liberado no local.