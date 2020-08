AGLOMERAÇÃO PM põem fim a festa clandestina em Três Lagoas Pertubação do sossego alheio, ingestão de bebida alcóolica e aglomeração

31 AGO 2020 - 14h:31 Por Israel Espíndola

Ao todo 19 pessoas foram presas e conduzidas para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), por prarticiparem de uma festa clandestina. A ação aconteceu na madrugada de domingo (30), quando os policiais militares do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), pôs fim uma festa clandestinam, no bairro Jardim Guaporé, em Três Lagoas.

Os crimes cometidos: pertubação do sossego alheio, consumo de bebida alcoolica inclusive por menores de idade e aglomeração de pessoas, este último extremamente proibido, de acordo com o decreto municipal, 73/2020.

A Polícia Militar em ação conjunta com a Vigilância Sanitária e Conselho Tutelar chegaram ao local, perto de 1h da manhã do último domingo. No local muitas pessoas ingerido bebida alcoolica, inclusive por menores e som extremamente alto.

O proprietário da casa recebeu as equipes com agressividade, e

"exigiu” uma explicação para estarem em sua residência, uma vez que “não havia nada de errado e apenas curtiam a balada”. Com prepotência alegou ser amigo intimo de juízes, promotores, delegados e até mesmo comandante da policia militar desse município, e passou a incitar as demais pessoas contra a Polícia, então, recebeu voz de prisão sendo necessário uso progressivo e moderado da força para imobiliza-lo e coloca-lo no compartimento de presos da viatura, em razão da resistência oferecida.

Além das pessoas apresentadas na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com equipamento de som, narguilés e globo de luz apreendidos durante a operação.