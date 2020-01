BALANÇO PM prende 599 pessoas em flagrante e apreende 125 armas Balanço foi divulgado pelo 2º Batalhão da PM de Três Lagoas e se refere a 2019

7 JAN 2020 - 09h:28 Por Kelly Martins

Ao menos 599 pessoas foram presas em flagrante por diversos crimes, em Três Lagoas, entre os meses de janeiro e dezembro do ano passado. Também 125 armas foram apreendidas nesse período pelos policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar. O balanço de ações foi divulgado na segunda-feira pela corporação e envolve trabalhos realizados também nos municípios de Selvíria, Brasilândia, Água Clara e o Distrito de Arapuá.

Em 2019, foram realizadas diversas operações em conjunto com as polícias Civil e Federal, além do monitoramento do trânsito, com blitz, abordagens e testes de bafômetro.

O comandante do 2º Batalhão da PM, tenente coronel Ênio de Souza, destaca que o efetivo tem intensificado o policiamento em diversos pontos da cidade, principalmente, nos bairros que registram mais roubos e furtos. “Realizamos abordagens e rondas que resultaram em prisões, apreensões, recuperação de veículos e a orientações, buscando uma aproximação cada vez maior junto à população, procurando estabelecer um ambiente de colaboração visando à tranquilidade e segurança”, pontuou.

De acordo com o balanço, 712 quilos de drogas foram apreendidos e 632 pacotes de cigarros. Pelo menos, 2.245 pessoas foram detidas e encaminhadas para as delegacias e 334 mandados de prisão cumpridos pelos policiais. As infrações no trânsito também ganham destaque. Foram apreendidos 413 documentos de motoristas e 588 veículos removidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Por outro lado, 141 veículos roubados e furtados na região foram recuperados pela polícia.