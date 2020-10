FIOS DE COBRE PM prende homem furtando fios de cobre de uma residência O homem foi preso em flagrante arremessando os fios por cima do muro

30 OUT 2020 - 09h:46 Por Israel Espíndola

Após denúncia através do telefone de emergência 190, uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), prendeu um homem, na manhã de quinta-feira (29), furtando fios de cobre de uma residência na vila Haro, em Três Lagoas.

De acordo com a informações policiais, assim que os policiais receberam as denúncias foram até o local onde constaram que o indivíduo arremessando os fios de cobre por cima do muro.

O homem recebeu voz de prisão e no local os policiais encontraram um alicate universal com emborrachado utilizado para corte de fiação elétrica. O indivíduo foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e o material recuperado foi entregue na delegacia de Polícia Civil.