PRESO, POR ENQUANTO PM prende suspeito de atear fogo em apartamento de ex Homem foi preso enquanto sondava a casa da ex sogra

8 DEZ 2020 - 16h:33 Por Alfredo Neto/JPNews

A Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos, na tarde desta terça-feira (8), apontado como autor do incêndio que destruí um apartamento no Residencial Novo Oeste, no domingo (6).

O homem suspeito de atear fogo no apartamento da ex convivente, por não aceitar o termino do relacionamento, foi preso próximo da casa de sua ex sogra, local onde a vítima vem se abrigando após o incêndio.

Após descobrir que a ex mulher estaria abrigada no local, o autor passou a sondar o local e fazer ameaças por aplicativos de mensagens, jurando invadir o local e se vingar de sua ex mulher. A Polícia Militar foi chamada e conseguiu prender o homem e o levar para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). Mesmo preso, o homem demonstrava extremo nervosismo e foi preciso mantê-lo em um local onde a vítima ficasse segura, pois mesmo na delegacia o autor continuava proferindo ameaças.

A delegada Letícia Mobis, ouviu o autor e de posse das informações e das mensagens enviadas para à vítima pediu pela prisão preventiva do autor que foi autorizado pela justiça, pelos crimes de (ameaça, violência doméstica e incêndio provocado). Após prestar depoimento o autor foi levado para o PSM Presídio de Segurança Média.