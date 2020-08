TRÁFICO PM prende tio, irmã e sobrinho com 124kg de maconha Trio saiu de Nova Alvorada do Sul e receberia R$4,5mil para entregar a droga em TL

17 AGO 2020 - 10h:04 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar prendeu três pessoas por tráfico de drogas às 2h, e 50 minutos desta segunda-feira (17) na rua Egídio Thomé, próximo ao Jupiá, zona Leste de Três Lagoas.

O trio foi preso após o veículo em que eles estavam ser abordado pela Rádio Patrulha do 2ºBPM (Batalhão de Polícia Militar), o carro rebaixado e em baixa velocidade chamou a atenção dos militares que deram ordem de parada ao condutor.

Após a abordagem os militares pediram para que o condutor abrisse o porta-malas do veículo, o motorista se negou a acatar as ordens dadas pelos policiais e recebeu voz de prisão por desobediência, ao abrir o porta-malas do veículo os militares encontraram um grande carregamento de maconha.

Após o flagrante de tráfico, os militares levaram o motorista e os ocupantes do carro (sendo uma irmã e um sobrinho) para o batalhão da PM, onde a droga foi contada totalizando 124 tabletes de maconha, e pesando 102 quilos. O motorista do carro reconhecido como Rogério, relatou aos policiais que o carro e a droga seria responsabilidade de sua irmã Cristina, que estaria no veículo. Cristina confessou ter recebido R$4,5 mil para trazer a droga de Nova Alvorada do Sul até Três Lagoas, e aqui receberia uma ligação informando o local para à entrega.

Cristina ainda foi submetida à uma revista pessoal por uma policial feminina e no sutiã foi encontrado uma porção de cocaína que Cristina afirmou ser para consumo pessoal, que ela e o irmão teriam cheirado cocaína durante a viagem toda, para assim conseguirem ter coragem de realizar o tráfico.

Uma terceira pessoa identificado como Diego filho de Cristina que estava no veículo relatou que sabia do tráfico e mesmo assim aceitou participar da viagem e também recebeu voz de prisão, os três; Rogério que dirigia o carro, a irmã Cristina e o filho Diego receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram levados para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e apresentados juntos com a carga de maconha.