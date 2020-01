URGENTE! PM procura por homem levado por grupo de suspeitos. ATUALIZADA Vítima teria sido obrigada a entrar em carro que seguiu para a Cascalheira

31 JAN 2020 - 06h:19 Por Valdecir Cremon e Alfredo Neto

A Polícia Militar de Três Lagoas manteve buscas durante a madrugada desta sexta-feira (31) por um servidor público, de 49 anos, que teria sido sequestrado por membros de um grupo criminoso, no bairro Paranapungá, zona Norte da cidade, ontem à tarde. Testemunhas dizem ter visto quando a vítima foi obrigada a entrar em um carro onde havia pelo menos mais três pessoas.

Uma fotografia em poder da polícia seria do momento em que o homem é rendido. A imagem circula em redes sociais.

Não há informações confirmadas do sequestro e nem da motivação do crime. Um filho do servidor registrou a ocorrência de desaparecimento e disse que aguarda informações da polícia.

O carro, segundo um informante da PM, teria seguido em direção à região conhecida por Cascalheira, às margens do rio Paraná - local usado diversas vezes por bandidos para assassinatos e desova de corpos. O último caso ocorreu em setembro do ano passado, quando uma mulher de 32 anos foi assassinada a facadas.

A reportagem está acompanhando o caso.