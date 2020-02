WHATSAPP PM registra aumento de 40% nas denúncias através de App População pode denunciar através do número 67 3919-9700

24 FEV 2020 - 08h:00 Por Gisele Mendes

O 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) de Três Lagoas registrou aumento de 40% nas denúncias desde que começou a utilizar o WhatsApp. O aplicativo passou a fazer parte da rotina dos policiais em abril do ano passado e, desde então, a polícia tem “olhos” na maioria dos bairros da cidade.

De acordo com o comandante do 2º BPM, major Ênio de Souza, a população tem colaborado de forma efetiva com a polícia. “Recebemos fotos, vídeos e tudo que chega serve de prova e é anexado aos processos”, explicou.

O número para denúncia é 67 3919-9700. Apesar de ser um número fixo, ele funciona como Whats. Conforme Souza, todas as informações repassadas são mantidas em sigilo absoluto. Para isso, uma sala foi reservada no batalhão para a captação exclusiva dessas denúncias.

O comandante disse ainda que uma das principais vantagens de usar o aplicativo é que a PM não consgue ter olhos em todas as regiões da cidade, mas, agora, ficou bem mais fácil de elucidar vários crimes. "A população não tolera mais conviver com o crime. Recebemos denúncias de bocas de fumo, veículos abandonados e de pesoas que são procuradas pela Justiça. Somos gratos por essa parceria", completou.