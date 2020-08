APREENSÃO PMA apreende carregamento de madeira ilegal A empresa foi autuada em R$13 mil

13 AGO 2020 - 06h:35 Por Da redação

A terceira carga de madeira ilegal foi apreendida durante fiscalização na rodovia MS-306, no município de Costa Rica, na região de divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás, quando Policiais Militares Ambientais de Costa Rica e Cassilândia, que realizam operação conjunta dentro da Operação Hórus, abordaram na manhã de quarta-feira, dia 12 de agosto, um caminhão Volvo Tractor com carreta acoplada.

O veículo, que fazia o percurso de onde da cidade de Nova Monte Verde, no Mato Grosso, para a cidade de Araras, no interior de São Paulo, transportava 22,3 m³ de madeira da espécie Garapeira, beneficiada em ripas, sarrafos, vigas, caibros e pranchas de várias bitolas.

Os Policiais verificaram que o Documento de Origem Florestal (DOF) não constava o itinerário de deslocamento, o que torna sem valor o documento. Essa exigência no documento ambiental de transporte é obrigatória e sua falta constitui-se em crime e infração administrativa. A identificação do itinerário serve para evitar que se retirem madeiras ilegais de outros locais com o mesmo documento.

O caminhão e a madeira pertencente a uma empresa de Nova Monte Verde (MT) foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, juntamente com o motorista e os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção. A empresa infratora também foi autuada administrativamente e multada em R$ 13.000,00. Essa foi a terceira carga ilegal advinda da região amazônica apreendida ontem e hoje (12) no mesmo local.