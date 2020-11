ÁGUA CLARA PMA de Três Lagoas apreende 30 kg de pescado proibidos Entre os pescados, havia peixe da espécie dourado que está com pesca proibida

3 NOV 2020 - 07h:15 Por Da redação/Israel Espíndola

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas que trabalha na operação Ictiofauna, no Posto da Cachoeira Branca, localizado no rio Verde nas proximidades da usina São Domingos, no município de Água Clara, recebeu denúncia no último domingo de que pescadores estariam utilizando um freezer sem a permissão do proprietário de um rancho para armazenar pescado.

A equipe foi ao local e encontrou no freezer no alpendre do rancho, cinco peixes da espécie pintado e um exemplar dourado, o qual está com pesca proibida. Além disso, dois exemplares da espécie pintado estavam abaixo da medida estabelecida por lei, o que também é crime. Os Policiais fizeram diligências no rio ontem e hoje (2) e não conseguiram encontrar os proprietários do pescado.

O pescado, pesando 30 kg foi apreendido. A PMA tentou encontrar o proprietário do rancho, apesar de a informação indicar que ele não estava envolvido e que há mais de uma semana não vai ao local. Porém, a ideia é por meio dele, tentar chegar aos autores da pesca predatória.

A PMA continuará tentando identificar os pescadores. Se identificados, os infratores responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Serão também multados administrativamente em valor de R$ 700,00 a R$ 100.000,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas.