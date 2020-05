PRESERVAÇÃO PMA faz operação contra pesca predatória durante feriadão Operação "Dia do Trabalhador" visa retirar materiais e equipamentos ilegais de rios da região

2 MAI 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Três Lagoas iniciou, nesta quinta-feira (30), a operação “Dia do Trabalhador”. O objetivo é a retirada de materiais e equipamentos ilegais armados nos rios Sucuriú, Paraná e Rio Verde, que fica região de Água Clara.

A ação ocorre em todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com a PMA, o foco da operação será na prevenção da pesca predatória. Dessa forma, na apreensão de redes ilegais, bem como anzóis de galho, boias fixas e móveis, armadilhas, espinhéis (cordas com até 100 anzóis, que são armadas).

A questão é que, normalmente, há dificuldade de deter os pescadores que cometem este tipo de crime, pois tais petrechos são armados em curto espaço de tempo, na maior parte das vezes à noite, e os pescadores não permanecem no rio durante a pesca, fazendo somente a retirada dos peixes, também em tempo bastante curto.

Durante a retirada, diversos peixes vivos presos aos petrechos predatórios são devolvidos aos rios. A PMA avalia que durante o feriadão prolongado, a partir desta sexta-feira (1º), quando se comemora o “Dia do Trabalhador” a quantidade de pescadores deve aumentar nos rios, já que houve relaxamento das autoridades em relação ao isolamento social.

Apesar de o foco ser a fiscalização à pesca, outros tipos de crimes e infrações ambientais serão monitorados até segunda-feira (4).