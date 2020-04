OPERAÇÃO PMA fiscaliza rios e peixes comercializados em Três Lagoas A operação Semana Santa seguirá até a segunda-feira (13), na região

9 ABR 2020 - 08h:13 Por Kelly Martins

A Polícia Militar Ambiental (PMA) iniciou a fiscalização em rios que cortam Três Lagoas, durante a Operação Semana Santa. As equipes estão fiscalizando ainda os peixes comercializados neste período na região. A operação começou na quinta-feira (8) e seguirá até segunda (13), em Mato Grosso do Sul.

Na região, os policiais monitoram os rios Sucuriú, Paraná e o Rio Verde, que fica em Água Clara. No ano passado, ao menos 20 pessoas foram autuadas por pescaria ilegal e quase 100 quilos de peixes apreendidos. O comandante da PMA, João Vianez, ressalta que o principal objetivo da operação é fiscalizar a pesca ilegal e predatória na cidade.

“Estamos com o efetivo percorrendo os rios e também monitorando alguns pontos que vendem o pescado. É importante nesse momento o consumidor ficar atento quando for comprar o produto assim como o pescador, que deve realizar a pesca dentro do que preconiza a legislação ambiental”, frisou.

As penalidades para quem adquire, transporta, ou pratica pesca predatória podem ser criminais ou administrativas. Se condenados, podem pegar pena de 1 a 3 anos de detenção. Já a multa varia de R$ 700 a R$ 100 mil.