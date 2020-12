FLAGRANTE PMA flagra sitiante ateando fogo em terreno, em Brasilândia O flagrante aconteceu durante fiscalização na BR-158

7 DEZ 2020 - 09h:02 Por Da redação/Israel Espíndola

Uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Três lagoas realizava fiscalização no último domingo à noite, pela BR 158 no município de Brasilândia e avistou em uma propriedade rural à margem da rodovia dois focos de incêndio. A equipe foi ao local e autuou o proprietário de um sítio de 43 anos por incêndio. O infrator foi surpreendido quando colocava fogo em restos de galhadas.

Os policiais extinguiram o incêndio com a ajuda do infrator, o qual poderia se espalhar por outras áreas, pois não havia nenhum sistema de aceiros ou quaisquer outros cuidados para evitar que se perdesse o controle do fogo. O Infrator foi autuado administrativamente e foi multado em mil reais.

No Estado, neste período mais seco, a Portaria do IMASUL nº 797, de 24 de junho de 2020 suspendeu as Autorizações Ambientais de queima controlada pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para as áreas rurais.