FLAGRANTE PMA prende caçador e atua em multa R$ 5 mil por abate de animal O homem foi preso na região da Cascalheiras

21 SET 2020 - 11h:00 Por Da redação/Israel Espíndola

Um homem, de 35 anos, foi preso e autuado por caça predatória na estrada do Parque Natural Municipal das Capivaras, local conhecido como Cascalheira, em Três Lagoas.

O infrator foi abordado em um veículo em movimento de mudança de local de caça e no porta-malas foi encontrado um animal silvestre da espécie, Dasyprocta Punctata, conhecida como cutia. Ainda foram encontrados: uma espingarda de pressão com quatro caixas de chumbo utilizados na caça do animal, duas facas, um caixa de pesca, um saco de milho para ceva dos animais, um colete salva-vidas, três lanternas e um conjunto de roupa camuflada. O material e o veículo foram apreendidos.

O homem é residente em Três Lagoas, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde ele foi autuado por crime ambiental de caça, com pena prevista de seis meses a um ano e meio de detenção. O caçador ainda foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5.000,00 pela caça, multa agravada pelo fato de o animal constar da lista das espécies brasileiras em extinção.