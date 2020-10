BATAGUASSU PMA realiza fiscalizações e apreensões de rede, e solta 10kg de peixes A fiscalização preventiva não é só para evitar a pesca predatória das pessoas mas pessoas que estão em atividade de pesca

2 OUT 2020 - 10h:45 Por Redação/Israel Espíndola

A Polícia Militar Ambiental de Bataguassu realizou fiscalização nos rios Paraná, desde a ponte de concreto da BR 267, que faz divisa com o estado de São Paulo, passando pelos rios Anhumas, Ribeirão Quebracho, Quiteroi e riacho Água Amarela, no município e também no município de Anauriândia, entre a madrugada e início da noite de ontem (1), vistoriando vários ranchos de pesca e abordou 17 embarcações em atividade de pesca amadora e profissional, bem como pessoas que praticavam a pesca no barranco dos rios, em um total de 78 pessoas, que foram orientadas, apesar de que todos pescavam legalmente.

De qualquer forma, este tipo de fiscalização preventiva não é só para evitar a pesca predatória das pessoas que se encontram em atividade de pesca. Uma das maiores preocupações da PMA é relativa aos petrechos proibidos que são armados por infratores, principalmente as redes de pesca, que além do alto poder de captura e depredação de cardumes, existe muita dificuldade de se prender os autores devido ao pouco tempo de exposição para armá-los nos rios.

Durante os trabalhos foram apreendidas 22 redes de pesca, medindo 300 metros e foram soltos em torno de 10 kg de peixes vivos que estavam presos aos petrechos ilegais. Por esta razão, mesmo que não sejam presos esses infratores, a intensificação deste tipo de fiscalização de retirada desses petrechos com alto poder de captura evita a degradação dos cardumes e também impõe prejuízo financeiro ao perderem o petrecho ilegal.