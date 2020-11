FURTOS PMs de folga recuperam duas motos furtadas e evitaram assalto Menores se preparavam para assaltar pedestres na circular da Lagoa quando foram abordados pelos militares

30 NOV 2020 - 08h:20 Por Alfredo Neto

Duas motos com registro de furto foram recuperadas por dois policiais militares de folga no início da madrugada desta segunda-feira (30) em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.

Após um inicio de final de semana marcado por vários registros de furto de motocicletas, os policiais militares do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), montaram uma força tarefa na tentativa de recuperar os veículos furtados e levar para à justiça os autores dos crimes praticados contra trabalhadores na cidade.

Por volta das 0h00 da madrugada desta segunda-feira, dois PMs de folga que ajudavam os militares de plantão na busca pelos veículos furtados, localizaram uma moto CG Fã 125 de cor cinza, abandonada na rua Arapongas, bairro Santa Julia, zona Norte de Três Lagoas. Ao conferir o numero do quadro da moto, os militares constataram ser produto de furto e acionaram o guincho do 2º BPM, para transportar o veículo até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Após os PMs de folga entregarem a moto para os colegas de farda, para a confecção do boletim de ocorrência, optaram por auxiliar a Rádio Patrulha nas buscas por outro veículo furtado. A dupla de policiais decidiu averiguar na região do Interlagos e Bela Vista quando na rua João Marchesi os militares se depararam com dois menores em uma moto Yamaha YBR 125 de cor vermelha, sem capacetes e o passageiro utilizando uma blusa de frio, em uma noite que fazia calor.

Ao avistar os menores, os militares se identificaram como PMS e deu ordem para que a dupla parasse e descesse da moto, ordem essa que não foi respeitada e os menores tentaram fugir pela avenida Aldair Rosa de Oliveira, circular da lagoa. Após tentarem fugir por 200 metros dos policiais a dupla sofreu uma queda e acabaram apreendidos, os dois são menores de idade e ambos têm 16 anos.

Durante buscas pessoais aos menores foram encontrados com o garupa, uma toca ninja e uma faca. A Rádio Patrulha foi chamada e em conversa com os policiais os menores relataram que haviam pegado a moto para realizar assaltos a pedestres e ciclistas na região central e quem eles avistassem utilizando celulares em vias públicas ou de frete de alguma residência.

Após a constatação de que a moto era outro veículo furtado, os militares seguiram para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi registrado o boletim de ocorrência e os responsáveis pelos menores informados sobre o ocorrido, os menores foram liberados assim que os pais compareceram na delegacia e assinaram um termo circunstancial, se responsabilizando apresentar os menores na vara da infância e juventude assim que forem solicitados pelo juiz.

O comando do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), ressalta o empenho dos militares na tentativa de impedir que crimes aconteçam com as rondas sendo cada vez mais ostensivas e na tentativa de elucidação dos crimes que tenham ocorrido dando a resposta o mais rápido possível e mesmo o numero alto de registros de furtos e roubos, a Polícia Militar de Três Lagoas estará empenhada na tentativa de responder em tempo ao cidadão de bem.