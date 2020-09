CIÚMES Polícia acredita que assassinato tenha sido crime passional Amizade entre a ex do autor e a vítima teria sido a provavel motivação do crime

25 SET 2020 - 10h:37 Por Alfredo Neto

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a morte de Rafael Rodrigues Viana de 26 anos, morto com seis tiros na noite desta quinta-feira (24) em um bar na rua Egydio Thomé, bairro Interlagos, zona Norte de Três Lagoas.

Rafael tomava cerveja em um bar com amigos quando foi morto por Carlos Henrique Jacinto dos Santos de 25 anos. Carlos chegou ao bar em uma moto, desceu e foi até à vítima e com o revolver 38 disparou por seis vezes acertando Rafael Viana no tórax, costas braço e dois tiros na cabeça.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser chamado, mas a vítima teve morte instantânea, não sendo possível manobras de ressuscitamento. A Polícia Militar foi chamada e a Força Tática esteve no local preservando à área para o trabalho da perícia técnica da Polícia Civil.

Testemunhas não contaram para os militares a motivação do crime, mas após aberto o inquérito e iniciado o trabalho de investigações, a Polícia Civil acredita que a causa mais provável para o homicídio tenha sido ciúmes. As investigações apontam que o autor teria ficado com ciúmes da amizade entre Rafael e sua ex namorada. Após assassinar Rafael Rodrigues Viana, o autor Carlos Henrique Jacinto dos Santos continua foragido.

Para à polícia, é cedo para trabalhar apenas com uma linha de investigação, mas ressaltaram que as informações preliminares apontam mais para passional, a motivação do homicídio.