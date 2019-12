JUSTIÇA Polícia ainda não tem laudo de acidente em avenida Médicos dizem que recuperação dos ferimentos deve levar pelo menos mais dois meses

18 DEZ 2019 - 16h:19 Por Valdecir Cremon

Um mês depois, a Polícia Civil de Três Lagoas ainda não recebeu um laudo do Instituto de Criminalística de Mato Grosso do Sul do acidente em que um motorista na contramão quase matou um motociclista, na avenida Eloy Chaves, em Três Lagoas.

A família de Pedro Cássio da Silva, de 25 anos, contratou um advogado para acompanhar um inquérito aberto na semana do acidente, causado pelo motorista Leonardo Pereira de Oliveira, de 23 anos, que não tem carteira de habilitação.

O motociclista sofreu fratura em um braço e ferimentos pelo corpo. Ele ficou internado por dois dias e passou por uma cirurgia. Segundo os médicos, a recuperação dos ferimentos deve levar pelo menos mais dois meses.

O carro usado por Leonardo Pereira está registrado em nome de outra pessoa, está com documentação atrasada e foi apreendido pela polícia. Um advogado contratado por ele não quis dar entrevista sobre o caso.