ESQUEMA Polícia apreende arsenal e drogas em ‘bunker do crime’ Munições apreendidas são de uso exclusivo das Forças Armadas

16 MAI 2020 - 08h:09 Por Alfredo Neto

Mais de 1 mil munições de uso exclusivo das forças armadas, 18 armas, 6 quilos de cocaína, R$ 28,4 mil reais, silenciadores e lunetas. Este foi o balanço de uma operação iniciada no final do ano passado e que culminou com a prisão de um tatuador de 33 anos, numa casa localizada no bairro Santa Rita, em Três Lagoas, na terça-feira (12). Todo o material estava escondido na residência, que tinha enterrado no quintal uma espécie de ‘Bunker do Crime’.

Toda a operação foi iniciada a partir da prisão de um homem flagrado traficando cocaína de Andradina, em São Paulo, para a Capital do estado vizinho. A Polícia Civil de Três Lagoas teve contato com o inquérito e descobriu que ele mantinha contato com o tatuador e a partir daí foi fechando o cerco ao criminoso, explicou o delegado Fernando Casati, responsável pelo caso e titular da Terceira Delegacia de Polícia Civil.

Após cruzamento de informações com a inteligência da Polícia Militar, a equipe liderada pelo delegado descobriu que haviam fortes indícios de que o tatuador também vendia armas, além da droga. “Logo que chegamos na casa achamos uma certa quantidade de entorpecente e materiais usados para o refino da cocaína como éter, bicarbonato e outras substância que ele utilizava para render a droga”, detalhou. No fundo da residência, um barco recém comprado pelo traficante com dinheiro em espécie, que ainda nem havia sido usado, escondia porções de terra remexida. “Embaixo da terra foram localizadas as munições de calibres diversos de uso exclusivo das Forças Armadas, 9 espingardas de calibres .28, .32, .36 e .38, 06 revolveres calibres 32, .38 e .22, 02 pistolas, uma calibre .22 e outra 9mm, além de silenciadores e lunetas para montar as espingardas em bases móveis. Até uma munição de .50 foi encontrada”, acrescentou. O tatuador continua preso.