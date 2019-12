BRASILÂNDIA Policia Civil apreende 8,5 mil relógios contrabandeados Contrabando estava em 33 caixas em um carro com placas de São Paulo

23 DEZ 2019 - 17h:10 Por Alfredo Neto

A Polícia Civil de Brasilândia apreendeu durante a madrugada de domingo (22), um carro com 33 caixas contendo aproximadamente 8, 5 mil relógios de pulso. O material contrabandeado do Paraguai, estava em um carro com placas do estado de São Paulo e foi parado durante uma operação da Polícia Civil na rodovia MS-395, perímetro urbano de Brasilândia.

Um homem de 33 anos com diversas passagens pela polícia pelo crime de descaminho (sonegação de imposto alfandegário), era quem dirigia o carro carregado com os relógios.

O carro tinha placas do estado de São Paulo e a Polícia Civil acredita que o material abasteceria o mercado popular da capital paulista.

Após confessar que pegou o carro na fronteira e que seria pago apenas para levar o carro até a capital São Paulo, o homem foi autuado por contrabando e sonegação de imposto.

O delegado titular da Delegacia de Polícia Civil, Thiago José Passos da Silva, ressaltou a importância da colaboração da sociedade no combate ao crime denunciando pelo telefone que também é WhatsApp (67) 9 9919 5990.