BRASILÂNDIA Polícia Civil cumpre mandado e prende autor de disparo Após acertar um tiro na namorada e mentir para PM rapaz foi preso

19 FEV 2020 - 09h:24 Por Alfredo Neto

Um homem de 19 anos foi preso por tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (18) em Brasilândia, cidade vizinha à Três Lagoas.

A Polícia Civil daquela cidade informou que a prisão foi por meio de mandado judicial, o crime aconteceu no dia oito deste mês, a vítima é uma mulher de 23 anos, namorada do autor.

O Delegado de polícia Thiago Passos, responsável pela investigação e prisão do suspeito, disse que à vítima teria dado entrada no hospital de Brasilândia com uma perfuração de tiro e que o namorado da vítima dito que a moça teria sido atingida por uma bala perdida.

Após investigações para averiguar o ocorrido, os investigadores descobriram que o tiro teria sido feito dentro da casa do namorado da vítima e após uma revista no imóvel foi encontrado manchas de sangue no banheiro da residência.

Em nota à imprensa à Polícia Civil informou, que após confirmado o falso testemunho do namorado da vítima, um mandado de prisão foi pedido à Justiça do estado e aceito.

A justiça determinou a prisão do homem que confessou ser o autor do disparo e que o tiro teria sido acidental ao manusear a arma dentro de sua casa. A Polícia Civil informou que o autor do tiro continua preso e irá responder ao crime preso.

A Polícia Civil não informou o estado de saúde da vítima.