GOLPE Polícia Civil descobre falso furto para receber seguro À 1ª DP abriu inquérito para apurar se intenção era dar o golpe na seguradora

6 FEV 2020 - 13h:35 Por Alfredo Neto

Um homem de 39 anos foi autuado por falsa comunicação de crime na manhã desta quinta-feira(6) na Primeira Delegacia de Polícia Civil em Três Lagoas.

O homem foi até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) no dia 11 de janeiro de 2020, e registrou um boletim de ocorrência do furto de um celular. Após registrar o crime à suposta vítima pediu uma cópia do B.O, e foi até a loja onde comprou o aparelho e deu entrada no seguro contra furto e roubo.

Após investigações, policiais da 1ª DP descobriram com quem estaria o celular e foram até a casa do homem que disse aos investigadores ter comprado o celular do próprio dono do celular e conseguiu comprovar a compra “lícita”.

Assim que os investigadores da primeira delegacia descobriram a farsa, convidaram o antigo proprietário do celular a dar explicações, o homem de 39 anos que já tem passagens por violência doméstica, agora irá responder por falsa denúncia de crime, podendo evoluir para estelionato caso no decorrer do inquérito seja comprovado que à intenção era lesar à seguradora.