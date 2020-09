OPERAÇÃO PAVÃO Polícia Civil desencadeia operação contra o tráfico de drogas Ação tem por objetivo cumprimento de mandados de busca e apreensões

24 SET 2020 - 08h:00 Por Alfredo Neto

A Polícia Civil desencadeou a "Operação Pavão", na manhã desta quinta-feira (24), a operação contou com a participação da Primeira, Segunda e Terceira Delegacia, a operação contou com auxílio do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Três Lagoas.

Em nota a Polícia Civil informou que a ação teve incio as 6h da manhã de quinta-feira e teve por objetivo coibir o tráfico de drogas, aproximadamente 8 mandados de buscas e apreensões foram expedidos pela Justiça do estado.

O delegado da Primeira Delegacia, Dr Caio, informou que os alvos da operação são pessoas investigadas de realizarem vendas de drogas e envolvimento com pessoas que realizam tráfico de drogas.

Todos os envolvidos serão levados para a sede do SIG, onde irão prestar depoimentos ao delegado Dr Alinto de Freitas, Caio Goto, Marcílio Leitte e Orlando Vicente.