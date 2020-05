OPERAÇÃO Polícia Civil e Militar fecham laboratório clandestino e apreendem arsenal Polícia encontrou no local armas, drogas, R$ 28 mil reais e uma munição calibre ponto 50

12 MAI 2020 - 12h:37 Por Alfredo Neto

A Terceira Delegacia de Polícia Civil e Canil da Polícia Militar fecharam um laboratório de refino de drogas e apreendeu um arsenal de armas, na manhã desta terça-feira (12), no bairro Santa Rita, zona Sul de Três Lagoas.

Um homem de 33 anos, que era investigado por crimes como tráfico e roubo, foi preso por policiais civis e militares após ser encontrado em sua residência um verdadeiro arsenal, contendo 8 revólveres de variados calibres, duas garruchas, dez espingardas, grande quantidade de munições dos mais diversos calibres. Também uma munição calibre 50, utilizada para derrubar aviões e perfurar blindados.

Na residência também foram encontrados materiais para o refino de cocaína, além de aproximadamente do valor de R$28 mil em espécie. A polícia localizou no imóvel uma ferramenta para carregar munições e anabolizantes para cavalos.

Após ser encontrado todo o material ilícito, as equipes policiais foram para a Terceira Delegacia de Polícia Civil onde será feito a pesagem das drogas, contagem do dinheiro apreendido, além do levantamento das munições apreendidas.

O delegado Fernando Casati, titular da 3ªDP, explicou que o dono das armas era investigado por outros crimes e o suspeito confessou ser o dono do armanento, drogas e dinheiro. Para a Polícia Civil, o preso disse que matinha um mercado paralelo entre a venda de entorpecentes, armas e munições para criminosos em Três Lagoas e ainda de outros estados. Questionado se o preso tem ligação com alguma facção criminosa, o delegado declarou que existe a possibilidade. Mas que qualquer informação, será confirmada após o interrogatório.