TRÁFICO Polícia Civil encontra traficante escondido em forro beneficiado com saidinha traficante é flagrado com 18 tabletes de maconha

16 ABR 2020 - 13h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 38 anos que estava de saidinha temporária do semiaberto foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (16) no bairro Nova Três Lagoas, zona Sul de Três Lagoas.

O homem havia sido preso em dezembro do ano passado por tráfico de drogas, mas foi liberado após a decisão judicial que liberou 230 presos do semiaberto por conta do Corona vírus.

Após investigações da Terceira Delegacia de Polícia Civil descobrir que o suspeito teria voltado a cometer crimes de tráfico, um mandado de busca e apreensão foi pedido para averiguar as informações.

Após ser concedido um mandado judicial de busca e apreensão, os investigadores da 3ªDP foram até a residência do suspeito que tentou fugir da abordagem policial, se escondendo no forro da residência.

O homem foi impedido por policiais de tentar fugir e negou que houvesse drogas na casa, após uma busca no interior da residência os investigadores encontraram 18 tabletes de maconha escondidas em uma carcaça de geladeira. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Terceira Delegacia de Polícia Civil onde e autuado pelo crime de tráfico de drogas. A droga apreendida totalizou 14 quilos de maconha.

O delegado da Terceira Delegacia de Polícia Civil, responsável pela investigação e prisão do homem por tráfico de drogas, ressalta a importância da colaboração de todos no combate ao crime denunciando anonimamente qualquer ação suspeita. As denúncias são totalmente anônimas e podem ser feitas para a 3ª DP pelos telefones 67 3524 3224 e 67 3929 1173.