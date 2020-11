RECPTAÇÃO Polícia Civil esclarece roubo de celular na Lagoa Maior A mulher de 42 anos foi autuada por roubo e o filho por receptação

12 NOV 2020 - 07h:16 Por Israel Espíndola

A 1ª Delegacia de Polícia Civil esclarece o roubo de um aparelho celular que ocorrido no dia 10 de outubro na Lagoa Maior, em Três Lagoas. De acordo com as informações policiais, uma mulher de 42 anos, em posse de um canivete teria abordado uma senhora e roubado o aparelho celular.

Os policiais civis da 1ª Delegacia realizaram várias diligências até identificar a autora e localizaram o aparelho, em uma casa no Bosque das Araras, na residência o celular estava em posse do filho da autora do roubo, para os policiais ele informou que teria ganhado o celular da mãe, e que a mesma é usuária de drogas.

Foi feito a apreensão do aparelho celular com homem de 21 anos, o qual irá responder por receptação.