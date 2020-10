PARADINHA Polícia Civil fecha boca de fumo do ‘perninha’ Um velho conhecido da justiça comercializava 'paradinhas' de crack

29 OUT 2020 - 07h:12 Por Israel Espíndola

Um velho conhecido da polícia e da justiça teve sua boca de fumo fechada pelos policiais civis lotados na 3ªDP, o ponto de comercio de entorpecente era no Bairro Vila Verde, em Três Lagoas. Depois de várias investigações os policiais chegaram até a casa do ‘perninha’ na tarde de quarta-feira (28).

Na casa foram encontradas várias ‘paradinhas’ de crack escondidas no guarda-roupa em um dos cômodos. Já o proprietário da casa não estava no local, mas foi preso no pátio da Prefeitura Municipal, onde presta serviço através do convênio com o regime semiaberto.

‘Perninha’ é um velho conhecido da polícia e já havia sido preso e condenado outras duas vezes pelo crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos o ‘perninha’ foi encaminhado para a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas.

A Polícia Civil solicita que a sociedade continue colaborando com denúncias anônimas. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 67 3524 3224 e 67 3929 1173 O anonimato é absoluto.