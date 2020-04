BRASILÂNDIA Polícia Civil identifica bando responsável por vários furtos em Brasilândia Um dos presos já havia sido preso 5 vezes só este mês por furtos, dois homens foram presos e outros dois identificados por partipar dos furtos

28 ABR 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Três homens suspeitos de cometerem furtos em Brasilândia foram identificados e um homem de 34 anos acabou preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (27) na cidade vizinha a Três Lagoas.

O delegado Thiago Passos informou que após o registro da ocorrência do crime de furto de uma motocicleta, a polícia civil diligenciou em busca do veículo logrando êxito em recuperar a moto e prender o suspeito do crime.

O suspeito que também era investigado por outros furtos cometidos na cidade, e foi preso com materiais de construção furtados de uma casa em construção.

O ladrão confessou a autoria do crime e relatou ter contado com a ajuda de mais duas pessoas no crime. A Polícia Civil informou o trio já tem um extenso registro na polícia e que todos os crimes são relacionados a furtos e dano ao patrimônio.

Durante o trabalho de investigação, a Polícia Civil de Brasilândia ainda elucidou outros crimes de furtos e prendeu uma segunda pessoa, um homem de 24 anos, autor de inúmeros furtos e roubos na cidade.

O homem de 24 anos foi preso por um roubo ocorrido na segunda-feira (27), quando o suspeito invadiu uma residência e agrediu o proprietário da casa para roubar um receptor de TV. O Homem já havia sido preso por roubo e furto cinco vezes e solto em menos de 30 dias.

Após a prisão dos dois criminosos a Polícia Civil tenta localizar a outra dupla identificada e responsabiliza-los judicialmente pelos crimes cometidos.