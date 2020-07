SIG Polícia Civil prende a vovó do tráfico A idosa de 72 anos está ligada com tráfico de drogas e associação criminosa

23 JUL 2020 - 12h:00 Por Israel Espíndola

A prisão da idosa decorreu de uma ação que desarticulou uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas em Três Lagoas. Os policiais do Serviço de Investigação Gerais (SIG), deram continuidade às diligências, e na tarde de quarta-feira (22), prenderam a idosa de 72 anos, ela é genitora de um dos membros da facção criminosa.

Consta que, com a prisão do filho, os policiais tomaram conhecimento de que a idosa teria guardado parte da droga para o mesmo, assim como certa quantia em dinheiro, cujo entorpecente seria revendido, razão pela qual efetuaram diligencia até a rua Visconde Tamandaré, bairro Vila Nova. No local, após entrevistar a idosa, a mesma acabou por confessar onde estava o entorpecente, para não chamar atenção, a “vovó do tráfico”, acondicionou o entorpecente numa caixa de sapato, envolta numa sacola e devidamente amarrada, escondida dentre as roupas, num cesto dentro do quarto dela.

Foram apreendidos cinco tabletes de maconha prensada, além de um pacote de maconha do tipo “skank”, embalada à vácuo. A droga pesou 3kg de maconha e 240 gramas de Skank.

Questionada se ela teria mais, a idosa disse que não, e autorizou buscas no imóvel, sendo que no quarto dela, na cômoda, foram encontradas mais três porções pequenas de maconha, dentro de uma gaveta, bem como uma balança de precisão e um caderno com anotações referente a integrantes da facção criminosa PCC.

Num maleiro, ao lado da casa do casal, foi localizado uma bolsa pequena que continha em seu interior a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) em moeda corrente, dinheiro esse que a idosa não sabia sequer a quantia exata e não soube dar explicações convincentes sobre a origem, o que tudo indica se tratar de dinheiro da venda de drogas.

Diante dos fatos a idosa foi conduzida à sede do SIG, onde foi autuada em flagrante delito por crime de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes e depois encaminhada ao presídio feminino à disposição da Justiça.