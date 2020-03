PRESO Polícia Civil prende autor de tentativa de homicídio O Nego Cruz foi preso pela Segunda Delegacia e o SIG da Polícia Civil

19 MAR 2020 - 18h:52 Por Alfredo Neto

Osmair Torres Mendes foi preso por policiais civis da Segunda Delegacia e pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (19) no bairro Vila Piloto.

Osmair era suspeito de uma tentativa de homicídio, ocorrida no domingo (15) na rua Taufic Fahan, no mesmo bairro. A vítima do atentado a tiros indicou o suspeito do crime sendo Osmair.

Após ser preso, Osmair Torres Mendes prestou depoimento confessou a autoria da tentativa de homicídio e segundo ele, a motivação foi porque a vítima encarou ele 'Osmair' algumas vezes.

Osmair relatou que de posse de um revólver calibre 38, foi até a casa da vítima que é vizinha e chamou no portão, assim que a vítima saiu para atender quem chamava, Osmair disparou por quatro vezes acertando um tiro no peito da vítima.

A vítima foi socorrida por familiares para o Hospital Auxiliadora, onde foi operado ficou em observação e recebeu alta em seguida. Após cometer o crime Osmair fugiu no sentido 'Cinturão Verde'.

A Segunda Delegacia de Polícia Civil, com apoio do SIG(Setor de Investigações Gerais) localizaram onde Osmair estaria escondido e de posse do mandado de prisão, fizeram um cerco e capturaram o suspeito. Osmair apontou o local onde teria dispensado o revólver, mas a arma do crime não foi encontrada.