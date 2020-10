POLÍCIA CIVIL Polícia Civil prende autor de tentativa de homicídio O crime aconteceu no dia 12 de julho e 'Luanzinho' teria levado 6 tiros

8 OUT 2020 - 11h:29 Por Alfredo Neto

A Primeira Delegacia de Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (8) em Castilho-SP, um homem de 42 anos, autor de uma tentativa de homicídio na praça da rodoviária em Três Lagoas, no dia 12 de julho deste ano.

O delegado de polícia civil Caio Henrique, informou que o autor é morador de Castilho, mas as investigações demonstraram que ele vinha frequentemente a Três Lagoas e que o crime teria sido motivado por dividas de drogas que à vítima identificada por Luanzinho, 24 anos, teria com o autor do crime, no dia 12 de julho, 'Luanzinho' estava sentado na cadeira de um bar quando o autor chegou de moto e atirou seis vezes contra a vítima que foi socorrida e chegou a ficar internada em estado grave e em seguida evoluindo até melhorar e receber alta médica.

Na casa do suspeito os policiais ainda encontraram R$35,950 mil reais oriundos possivelmente do tráfico, para a polícia civil o suspeito não teria emprego e nem renda compatível para juntar tal quantia. Após o cumprimento do mandado de busca, apreensão e prisão a polícia levou o autor da tentativa de homicídio para o PSM (Presídio de Segurança Média).