PRESO Polícia Civil prende homem procurado por homicídio O crime foi em 2018 e o suspeito fugiu para Três Lagoas

18 MAR 2020 - 12h:08 Por Alfredo Neto

Policiais da terceira Delegacia de Polícia Civil prederam um homem de 25 anos procurado pela justiça na tarde desta terça feira (17) no conjunto habitacional Orestinho, zona Oeste de Três Lagoas.

O homem é acusado de um homicídio no ano de 2018, na cidade paulista de Auriflama, após cometer o crime o suspeito fugiu para Três Lagoas e permaneceu escondido em um apartamento no Orestinho.

Com o homem foi apreendido um veículo que foi utilizado na execução do crime, e auxiliou na fuga para Três Lagoas e irá somar as provas do processo.