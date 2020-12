TEMPERO Polícia Civil prende homem que comercializava espetinhos, cocaína e crack O traficante tinha um comércio no Alto da Boa Vista onde vendia o entorpecente

9 DEZ 2020 - 15h:17 Por Israel Espíndola

Um homem de 31 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (9), por tráfico de drogas, o comércio onde vendia espetinho também funcionava como boca de fumo, no Alto da Boa Vista, em Três Lagoas.

Segundo as informações policiais, os agentes da Polícia Civil chegaram logo nas primeiras horas da manhã no local, depois de denúncias anônimas, em vistoria no comércio encontraram em uma caixa junto com sachês de maionese e ketchup uma meia preta contendo 16 trouxinhas de cocaína e várias pedras de crack.

Aos policiais o homem confessou que vendia o entorpecente em seu comércio, mas não soube dizer o nome de quem repassava as drogas.

Na casa foram encontrados dois celulares, três cadernos de anotações e uma quantia de R$ 1.244,65 em espécie. Diante dos fatos o homem recebeu a voz de prisão e foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

Na delegacia ficou constatado que o traficante tem passagens por crimes contra o patrimônio e também por tráfico de drogas.