PRESO Polícia Civil prende suspeito de esfaquear morador de rua Vítima e autor são moradores de rua em Três Lagoas

23 DEZ 2019 - 18h:53 Por Alfredo Neto

A Primeira Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas prendeu no final da tarde desta segunda-feira (23) o suspeito da tentativa de homicídio registrada neste domingo (22), na avenida Fillinto Miller, centro da cidade.

Um homem 44 anos é o principal suspeito de ter tentado matar a facadas um morador de rua, de 45 anos. O crime teria sido motivado por vingança após os dois terem entrado em luta corporal na noite anterior. O acusado também é morador de rua.

A vítima continua internada em estado grave na Unidade de Terapia Intesiva (UTI), do Hospital Auxiliadora. Ela teve perfurações no pulmão, no abdômen, e teve as vísceras expostas, além de um corte no braço.

A vítima foi encontra na manhã de domingo caída na calçada do shopping popular.