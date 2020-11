INVESTIGAÇÃO Polícia Civil procura por autor de homicídio no Paranapungá Daniel é aponta por testemunhas como autor das facadas que vitimou Clésio

9 NOV 2020 - 13h:00 Por Alfredo Neto

Daniel Leandro da Silva de 33 anos, autor do homicídio ocorrido na ultimo sábado (7) na rua Jacy Paraná, no bairro Paranapungá, zona norte de Três Lagoas, ainda não se apresentou na Primeira Delegacia de Polícia Civil, para esclarecer sua versão.

Daniel é apontado por testemunhas que presenciaram o homicídio como autor das facadas, para a PM, os populares relataram que a vítima Clésio Aparecido Gonçalves Nascimento (39). Estava na casa de uma amiga que é amásia de Daniel, durante o churrasco houve um desentendimento entre os dois, Daniel enciumado partiu para cima de Clésio com uma faca.

Ao ver o seu algoz com a faca na mão, Clésio tentou fugir, mas foi alcançado e ferido com uma facada nas costas, após ser atingido a vítima tentou correr foi alcançado por Daniel que continuou agredindo a vítima com a faca.

Após se desvencilhar de Daniel, Clésio voltou onde estava os amigos e caiu no chão pedindo por socorro, testemunhas relataram que avistaram o assassino de Clésio chutar a cabeça da vítima e depois fugir na garupa de uma moto no sentido “zona velha”.

A Primeira Delegacia de Polícia Civil ficará responsável pelo inquérito que investiga o homicídio e já coletou informações novas que serão anexadas ao processo. Clésio Aparecido Gonçalves do Nascimento, era morador da Vila Piloto e tinha bastante amizade em várias regiões da cidade. Após a confirmação da identidade de Clésio como a vítima do esfaqueamento, logo as redes sociais lançaram uma campanha, para que Daniel Leandro da Silva autor das facadas que levou à morte Clésio, após uma discussão por motivos fúteis seja preso o quanto antes.

A Polícia Civil informou que a ajuda da sociedade para localizar onde Daniel esteja escondido é de suma importância, denuncias podem ser feitas de forma anônima para o telefone 190 da Polícia Militar, ou no telefone (67) 3521-4673.