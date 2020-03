INVESTIGAÇÃO Polícia procura por possíveis vítimas de falso professor pedófilo O acusado foi preso pelo SIG com fotos de crianças nuas no celular

13 MAR 2020 - 10h:00 Por Alfredo Neto

A Polícia Civil por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), busca por possíveis vítimas do homem de 47 anos que se dizia ser professor de futebol, e que foi preso por armazenar fotos de crianças nuas em um aparelho celular. Até a manhã desta sexta-feira (13) nenhuma vítima procurou a polícia para representar contra o acusado.

Procurado por nossa reportagem na manhã desta sexta-feira, o delegado Ailton Pereira, responsável pela investigação, relatou que nenhuma vítima ou responsável foi até a delegacia registrar algum tipo de abuso sofrido pelo homem que dizia ser professor de futebol e ajudar crianças carentes em um projeto social.

O falso professor foi preso na manhã de terça-feira (10), no bairro Vila Haro, após policiais do SIG, cumprirem um mandado de prisão. O acusado respondia um processo de abril de 2019 por armazenar fotos intimas de crianças seminuas, e foi preso em flagrante após investigadores encontrarem no celular do suspeito fotos de meninos, com idade de 11 anos, a 14 anos.

O delegado de polícia Ailton Pereira deu voz de prisão ao acusado pela prática de armazenar fotos e vídeos de menores em situações constrangedoras de cunho sexual, o crime descrito no artigo 241-B do ECA, cuja pena é de um a quatro anos, e multa.

Após a prisão, o homem confessou ao delegado em depoimento que recebeu as imagens por um aplicativo de mensagens e negou à pratica delituosa sexual com alguma criança que frequentava a residência dele, ou que era assistida no projeto que ele dizia coordenar nos ‘campinhos de futebol’ no bairro Oiti, Paranapungá e Vila Haro.

O delegado do SIG, Ailton Pereira reforça a importância de a população participar no combate ao crime, fazendo sua denúncia anonimamente pelos telefones do SIG 67-3929.1173 - 67-3521.4984 ou 67-9.9226.8210- (WhatsApp), ou no 190 da Polícia Militar. E reforça que possíveis vítimas de abusos sexuais podem procurar o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil na rua João Carrato, no Bairro Jardim Morumbi, ao lado do pátio do Dentra-MS.