RECUPERADO Polícia Civil recupera dois celulares furtados Duas pessoas flagradas com os aparelhos irá responder por receptação

11 MAR 2020 - 21h:35 Por Alfredo Neto

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil recuperou dois celulares furtados nesta quarta-feira (11) em Três Lagoas.

O primeiro celular produto de furto, foi recuperado pelo SIG ainda no final da tarde de terça-feira, com uma mulher de 20 anos, moradora do conjunto Tucano, residencial Novo Oeste.

A mulher relatou aos investigadores que comprou o celular de uma pessoa desconhecida, não informando identidade e nem valor pago.

O segundo aparelho recuperado por investigadores do SIG, ocorreu na manhã desta quarta-feira no bairro Jardim São Jorge, para os policiais o homem apresentou a mesma versão de que não conhecia o vendedor do aparelho celular furtado, e não informou o valor pago.

Após prestarem depoimento na sede da SIG, as duas pessoas foram liberadas para responder o processo por recepção em liberdade.