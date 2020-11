RECUPERADOS Polícia Civil recupera televisores depois que vítima reconhece outros pertences Dois homens são acusados de cometerem vários furtos em residências

18 NOV 2020 - 09h:00 Por Israel Espíndola

A Polícia Civil esclarece furtos e recupera televisores em uma residência que servia como depósito do crime, no Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, o SIG (Serviço de Investigações Gerais), passou a investigar um homem o qual é conhecido como “Vinte e dois ou Sorriso”, este foi abordado pela Polícia Militar, no último domingo (15) transportando um televisor e algumas bijuterias, a versão do homem não convenceu os policiais e o mesmo foi encaminhado pra Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Em diligências realizadas pela Polícia Civil, a vítima reconheceu as bijuterias que haviam sido furtadas de sua residência no bairro Santos Dumont, no dia 11 de novembro.

O tal “vinte e dois” foi levado para o SIG onde foi interrogado e acabou entregando a casa do comparsa velho conhecido dos policiais por roubos e furtos, onde estariam outros objetos oriundos dos furtos praticados pelos mesmos, no Jardim Alvorada.

No local o comparsa do “vinte dois” não se encontrava, apenas a esposa que demonstrou bastante nervosismo, a mulher autorizou a entrada dos policiais em um cômodo da residência foram encontrados mais de três televisores.

Foram recuperados os televisores de 60 e 47 polegadas, além de algumas joias. A Polícia Civil acredita que os dois estariam cometendo vários furtos em residências sempre utilizando um veículo de cor prata.

Os televisores e outros objetos recuperados estão na sede do SIG para que sejam reconhecidos pelas vítimas.