CRIME Polícia Civil registra estupro de menina de 7 anos Criança teria sido atacad por um adolescente, no residencial Orestinho

29 DEZ 2019 - 14h:00 Por Valdecir Cremon

Uma menina de 7 anos foi vítima de estupro, neste domingo (29), em um apartamento do residencial Orestinho, na zona Oeste de Três Lagoas, e teve de passar por exame médico. O suspeito de praticar o crime é um adolescente de 17 anos, que foi atacado por moradores do local, com golpes de pau e tijolos.

Com a chegada da Polícia Militar, o suspeito pelo crime foi levado ao Hospital Auxiliadora e passou por cirurgia. Após receber alta, o adolescente pode ser levado para a Unidade Educacional de Internação, a Unei Tia Aurora. Não há informação do estado de saúde dele.

A menina também teria passado por uma cirurgia. O inquérito corre em segredo devido ao envolvimento de menores.

O crime foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunictário) e será investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher.