MORTE À ESCLARECER Polícia Civil vai investigar morte de detento no presídio A vítima teria passado mal caído de cabeça do beliche segundo amigos de cela

15 NOV 2020 - 07h:30 Por Alfredo Neto

A 2ª Delegacia de Polícia Civil, vai abrir um inquérito para investigar a morte de um preso no final da noite deste sábado (14), no PSM (Presídio de Segurança Média), às margens da rodovia BR 158, na saída para Brasilândia, em Três Lagoas.

Dalci Machado Ferreira, tinha 54 anos, estava preso no pavilhão 1, na cela 10, Dalci dividia a cela com mais 9 pessoas e dormia na parte de cima do beliche. Por volta das 23h45, Dalci teria passado mal, caído do beliche, batido a cabeça no chão e desmaiado.

Após a queda de Dalci, os demais internos gritaram por socorro e os Policiais Penitenciários, a vítima foi socorrida até à enfermaria com um hematoma na cabeça e desacordado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e a médica da USA (Unidade de Suporte Avançado) foram ate a instituição penal, mas chegando ao local, Dalci Machado Ferreira (54), já estava sem vida.

A perícia técnica da polícia civil foi até o local junto com a delegada de plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), o corpo de Dalci foi levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) após o trabalho da perícia. O inquérito será conduzido pela 2ªDP, responsável pela área onde está localizado o presídio de segurança média de Três Lagoas.