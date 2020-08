ALERTA PARA GOLPE Polícia de Três Lagoas e Castilho procuram por estelionatário Após golpe em Castilho criminoso fugiu para Três Lagoas

6 AGO 2020 - 23h:47 Por Alfredo Neto

A Polícia Civil de Castilho e Três Lagoas provaram por um estelionatário que fez uma vítima na cidade vizinha e depois teria fugido para Três Lagoas, na tarde desta quinta-feira (6) o carro subtraído da vítima de Castilho, foi encontrado abandonado no bairro Jardim Alvorada, zona Leste da Cidade.

O criminoso que se identifica como José Reinaldo, chegou na cidade de Castilho a dois meses e logo fez amizades com a vizinhança, após conquistar a confiança de todos o criminoso começou a demonstrar interesse em comprar bens de Deus conhecidos.

Uma das vítimas tinha uma pick-up Strada, José Reinaldo se mostrou interessado e disse que ficaria com o veículo, mas que teria o dinheiro dentro de dois dias, mas que precisava do veículo antes do pagamento.

Pelo motivo de excesso de confiança, a vítima aceitou entregar o veículo e receber em 24h o valor. Após pegar o veículo da vítima o golpista veio para Três Lagoas e não foi mais visto.

A vítima registrou o golpe na delegacia daquela cidade, logo outros moradores relataram que o estelionatário havia feito negociações por 'boca', na tentativa de comprar informalmente um sítio e outros objetos, mas sem sucesso.

O crime aconteceu no dia 27 de julho, na tarde desta quinta-feira 6 de agosto a polícia militar encontrou a pick-up Strada abandonada próximo ao Cristo, no bairro Jardim Alvorada. Agora as polícias paulistas e Sul-Matogrossense trabalham para prender o golpista que pode estar aplicando golpes em Três Lagoas, Brasilândia, Água Clara, Selvíria, Inocência, Ilha Solteira, Pereira Barreto, Itapura e em Andradina.

Após descoberto o golpe, várias reportagens de inúmeros golpes do estelionatário foram descobertos em diversos estados. Caso alguém tenha visto ou ver a pessoa da foto, é aconselhado ligar para a Polícia Militar no telefone 190.