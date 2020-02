TIROTEIO Polícia do Paraná investiga mortes de dupla três-lagoense Luan Henrique e Felipe teriam tentado assaltar uma clínica dentária, diz a PM

10 FEV 2020 - 08h:09 Por Valdecir Cremon

A Polícia Civil de Curitiba busca mais informações sobre a morte dos três-lagoenses Luan Henrique Garcia Ribeiro da Silva, de 25 anos, e Felipe Gabriel Batista da Silva, de 23, em troca de tiros com policiais militares da capital paranaense, no dia 6 de fevereiro.

Segundo a Polícia Militar, eles tentavam assaltar uma clínica odontológica, mas foram surpreendidos por um policial que estaria sendo atendido por um dentista no local. Houve troca de tiros e os três-lagoenses morreram baleados.

A investigação aponta que os dois teriam tentado assaltar a clínica e fazer um "arrastão" entre pessoas que também aguardavam atendimento, após chegarem em um carro que ficou estacionado perto da empresa.

A polícia usa imagens de uma câmera de monitoramento para tentar identificar o terceiro envolvido no caso. A reportagem não conseguiu contato com parentes nem com advogados dos três-lagoenses.

Os corpos de Luan e Felipe foram trazidos para Três Lagoas na sexta-feira e enterrados no sábado. (Com informações do portal 190.com.br)