AGLOMERAÇÃO Polícia fecha festa e prende três pessoas em Brasilândia Eventos que gere aglomeração de pessoas é crime previsto em lei

6 MAI 2020 - 10h:23 Por Alfredo Neto

Três pessoas que participavam de uma festa foram presas por perturbação da tranquilidade e por crime de descumprimento de medida sanitária (art. 268) do código penal brasileiro, que proíbe aglomerações de pessoas, as prisões ocorreram na manhã desta quarta-feira (6) na cidade de Brasilândia.

A Polícia Civil recebeu denuncias de que uma festa com aglomerações de pessoas e som alto estaria incomodando a vizinhança, uma equipe policial foi até o local averiguar a denuncia e constataram o crime.

Após anunciar que a festa estava encerrada e todos teriam que se retirar, a polícia deu inicio a identificação dos organizadores. Uma mulher proprietária da casa recebeu voz de prisão por descumprimento de medida sanitária (proibição de aglomeração por conta da pandemia do Coronavírus), e por perturbação da tranquilidade, por haver denuncias de som alto no local.

A polícia civil informou que a festa começou no início da noite de terça-feira (4), terminando somente na manhã desta quarta-feira (5), com chegada da Polícia Civil. O Conselho Tutelar também foi chamado e encaminhou duas crianças de 5 e 9 anos filhas da dona do local para um centro de acolhimento.

A Polícia Civil reforça que o distanciamento social é a melhor prevenção contra o Coronavírus e reforça que promover eventos que gere aglomeração de pessoas é crime previsto em lei no artigo/268 no CPB (Código Penal Brasileiro), e todos podem denunciar anonimamente no telefone da Polícia Militar 190.