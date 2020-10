ELEIÇÕES 2020 Polícia Federal usará áté drones para reprimir crimes eleitorais Nesta semana, os policiais realizaram treinamento com os equipamentos que serão utilizados nas eleições

31 OUT 2020 - 08h:30 Por Ana Cristina Santos

A Polícia Federal usará drones em todos os Estados para auxiliar o trabalho dos policiais na prevenção e repressão a crimes eleitorais. A meta é aumentar a segurança nas eleições deste ano. Serão utilizados mais de 100 equipamentos, em municípios considerados estratégicos em todo o território nacional.

Segundo a PF, os equipamentos vão sobrevoar as principais zonas eleitorais, ajudando na fiscalização e no combate a crimes como boca de urna e transporte ilegal de eleitores, por exemplo.

Em Mato Grosso do Sul, os drones serão utilizados nas cidades com delegacias da Polícia Federal, como Três Lagoas, Dourados, Naviraí, Ponta Porã, Corumbá, e Campo Grande.

Nesta semana, os policiais realizaram treinamento com os equipamentos que serão utilizados nas eleições deste ano. De acordo com o delegado da PF de Três Lagoas, Caio Martins de Lima, os equipamentos visam prevenir e reprimir a prática de possíveis crimes eleitorais.

O delegado informou que ainda está sendo feito um planejamento sobre o uso do equipamento, mas adiantou que as imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal que estará preparada para monitorar toda as eleições e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas.

Diante de algum flagrante de crime eleitoral, policiais se deslocarão, imediatamente para o local indicado para prender os suspeitos, que serão conduzidos para a delegacia, onde serão tomadas as providências pertinentes.

O uso de drones possibilitam, ainda, diminuir a presença física dos policiais e o contato social, evitando assim aglomerações, mantendo o distanciamento social necessário para evitar novos casos de Covid-19.

Em Três Lagoas, até agora, de acordo com o delegado, o processo eleitoral segue tranquilo, sem nenhuma denúncia registrada na Polícia Federal.

O promotor de Justiça e coordenador do Núcleo Eleitoral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Moisés Casarotto, também ressaltou que as eleições em Três Lagoas, assim como em todo o Estado, seguem tranquilas.

Até agora, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul recebeu 463 denúncias de propaganda irregular de candidatos em todo o Estado. As denúncias foram feitas através do aplicativo “Pardal”. A maioria recai de candidaturas de Campo Grande, que contabilizou até agora 215 ocorrências. Na sequência aparece Dourados com 33 denúncias. Três Lagoas, terceiro maior colégio eleitoral do Estado, registrou apenas sete denúncias até agora.